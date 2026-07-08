Trago amargo para Colombia

Vancouver, Canadá, AFP. – Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penales 4-3 en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en semifinales del Mundial 2026.

Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física, frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.

Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.

Aunque exigido físicamente, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0. Suiza mostró disciplina táctica, con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, que resistió los intentos cafeteros. Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardameta del Borussia Dortmund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández.

Lo dijeron

“Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas. Esperemos que esto sea un punto de inflexión”.

Luis Suárez, delantero de Colombia

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”.

Néstor Lorenzo, D.T. de Colombia