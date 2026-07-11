Trágico incendio deja varios muertos en España

Bédar (AFP) Las autoridades esperaban este viernes los resultados de las primeras autopsias para ofrecer más detalles sobre el balance del voraz incendio que dejó al menos 12 muertos de distintas nacionalidades en Almería, en el sur de España, en una zona donde viven muchos británicos.

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

Reporteros de la AFP vieron a bomberos batallar para controlar las llamas que avanzaban en el terreno reseco y escarpado, levantando columnas de humo blanco.

En esta zona, a pocos kilómetros del cálido Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

Algunas informaciones apuntan a que 23 personas todavía no fueron localizadas pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que visitó el lugar el viernes por la tarde, pidió “cautela” respecto a esa cifra.

Esas 23 personas están siendo buscadas a raíz de testimonios, “llamadas telefónicas desde distintos lugares”, relativizó, y precisó que solo se han presentado “tres denuncias” oficiales por desaparición.

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en “una especie de ratonera”, según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludió a una “tragedia mayúscula”.

Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos graves. Hay 1.405 personas evacuadas. Se realizaron autopsias en los 12 cuerpos hallados y se tomaron muestras biológicas, transferidas a Madrid para su identificación.