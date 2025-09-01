Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar este lunes en el sector de Herradura de Jacó.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta a las 5:30 a.m.

En apariencia, 2 hombres viajaban abordo de una motocicleta y, por razones que aún se desconocen, habría perdido el control.

Esto provocó que colisionaran de manera frontal contra un camión.

Personal de la Cruz Roja Costarricense declaró sin signos vitales a uno de los hombres, el cual fue identificado con el apellido Hernández, de 22 años.

El otro ocupante fue llevado a un centro médico para la respectiva atención.

El cuerpo de González fue remitido a la morgue judicial y el caso se mantiene en investigación.