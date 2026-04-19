Un hombre de 35 años de edad, identificado preliminarmente por las autoridades con el apellido Rojas, perdió la vida la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Palmar Norte de Osa.

De acuerdo con el informe suministrado por la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Osa, el incidente fue reportado aproximadamente a las 2:23 a.m.

Supuestamente, Rojas viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo.

Ambos ocupantes cayeron hacia el espaldón de la carretera y provocó el fallecimiento de Rojas.

Agentes judiciales se apersonaron al sitio durante la madrugada para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar las primeras pesquisas en la escena.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le practique la autopsia correspondiente.