Trágico accidente: adulto mayor fallece tras ser atropellado por bus

Un adulto mayor de aproximadamente 70 años perdió la vida la mañana de este viernes luego de ser atropellado por un autobús en la provincia de Puntarenas.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

“Atropello de peatón por autobús, se aborda hombre de unos 70 años sin signos vitales”, informó la institución.

Videos que circulan en redes sociales muestran el cuerpo del adulto mayor a un lado de la carretera, mientras un autobús permanece detenido en el sitio del accidente.

De momento, las circunstancias en las que ocurrió el atropello no han sido esclarecidas. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar cómo se produjo el fatal incidente.

La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.