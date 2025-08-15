Un adulto mayor perdió la vida la mañana de este viernes en el sector Penshurst, Valle la Estrella en Limón.

El hombre, según destacó la Cruz Roja Costarricense, fue encontrado sujetando una línea eléctrica.

Tras sufrir lesiones eléctricas, su muerte fue confirmada por el personal de atención.

“Lesiones eléctricas. Masculino de la tercera edad, el cual es encontrado sujetando una línea eléctrica, se aborda sin signos de vida por el personal”, destacó Cruz Roja.

Cruz Roja recibió la alerta a las 6:06 a.m. y trasladó al sitio una unidad básica.