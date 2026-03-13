Un hombre falleció la tarde de este viernes en un accidente laboral ocurrido en el sector de La Españolita de Río Cuarto, Alajuela.

La víctima fue identificada como Segura, de 35 años.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba realizando una reparación mecánica debajo de la carreta de un tráiler dentro de un predio.

En determinado momento, el conductor del vehículo aparentemente no se percató de que el mecánico estaba bajo la estructura y puso en marcha el tráiler.

La carreta le pasó por encima al trabajador, provocándole heridas de gravedad.

La Cruz Roja Costarricense llegó al sitio para atender la emergencia, sin embargo, lo declararon fallecido en el lugar.

Video: Heiner González, socorrista.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.