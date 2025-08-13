Una tragedia ocurrida un 31 de diciembre en Caldera, Puntarenas, motivó a Angie Núñez Porras a convertirse en oficial del Servicio Nacional de Guardacostas. Núñez trabajaba como miscelánea en ese cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública y, tras cuatro años de labores, presenció un incidente que marcó su vida.

“Tuve una experiencia fatal al iniciar mis labores como miscelánea. En esos primeros días, dos niñas se ahogaron. Ese hecho me impactó profundamente y me impulsó a ayudar y tratar de salvar vidas”, relató.

Angie, madre puntarenense de 36 años, forma parte de los 705 oficiales que se graduaron del Ministerio de Seguridad Pública. Gracias a su dedicación, recibió un reconocimiento como uno de los cinco mejores promedios de su generación.

“Este logro representa una alegría y una bendición. Soy madre y esposa, y muchas veces tuve que dejar de lado muchas cosas. Hice muchos sacrificios para llegar hasta aquí”, explicó.

También reconoció que el desafío fue mayor por ser mujer, y que logró equilibrar sus responsabilidades familiares con su preparación académica para convertirse en oficial de Guardacostas.

La nueva oficial asegura que, a partir de esta graduación, su principal objetivo es servir al país y honrar el uniforme que porta.