El XII aniversario de la Policía de Fronteras se tiñó de luto tras la muerte de un oficial en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en Sixaola, Talamanca. La víctima fue identificada preliminarmente como Venegas, de 39 años.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó el fallecimiento y lamentó la pérdida.

“Hoy que precisamente se celebra el XII aniversario de la Policía de Fronteras, lamentamos que uno de nuestros héroes pierda la vida camino a su trabajo. En este momento está en investigación el accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió su vida y de nuestra parte lamentamos su pérdida”, declaró a Diario Extra.

Según los reportes iniciales, el accidente se registró a las 4:30 a.m. del lunes 22 de setiembre cuando el oficial, que conducía un vehículo particular, perdió el control y colisionó contra una barrera de protección. La Cruz Roja llegó al sitio, pero el hombre fue declarado sin signos vitales. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Zamora resaltó que, pese a la tragedia, la Policía de Fronteras mantiene su compromiso de velar por la seguridad nacional y resguardar las comunidades limítrofes terrestres y marítimas.