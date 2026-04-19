Tragedia en “Sin senos sí hay paraíso”: estas son las víctimas

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Tras el trágico ataque en una de las zonas de grabación de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” en el centro de Bogotá, Colombia, las autoridades locales identificaron a las víctimas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente se originó cuando un hombre armado con un arma blanca agredió, sin mediar palabra, a un trabajador de la producción y luego asesinó a otro funcionario.

Más allá del impacto de los hechos, la comunidad artística se centró en honrar la memoria de los compañeros perdidos: Nicolás Perdomo y Henry Benavides.

Henry Benavides formaba parte del equipo de producción y se desempeñaba como conductor dentro del rodaje.

Según testimonios, Benavides fue la primera víctima del agresor, quien irrumpió en el lugar sin mediar palabra y lo apuñaló mortalmente. Su fallecimiento inmediato desató el caos cuando otros compañeros intentaron auxiliarlo, resultando también heridos en el proceso.

Foto ilustrativa (Foto: AFP)

La muerte de Nicolás Perdomo, por su parte,generó una profunda conmoción entre el elenco de la telenovela, quienes lo describen como un pilar de alegría en el set.

La actriz Carmen Villalobos expresó su dolor recordándolo como un hombre de “buena vibra” y “alma hermosa”, destacó que siempre recibía a todos con una sonrisa y un abrazo al llegar a las grabaciones.

Por su parte, la actriz Manuela González subrayó la calidez humana de Perdomo, agradeciéndole públicamente por el cariño, cuidado y amabilidad que brindó al equipo día tras día.

Además de las dos víctimas fatales, la violencia dejó a una tercera persona herida, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

Este trabajador, quien también forma parte del equipo de producción, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital local, en estado muy grave tras haber intentado defender a sus compañeros durante la agresión