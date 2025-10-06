2 adultos y una niña fallecieron tras deslizamiento en Piedades Sur

Una familia de origen nicaragüense perdió la vida en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, luego de que un deslizamiento de tierra sepultara la vivienda donde residían.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Eddy Miranda, de 43 años; Karla Romero, de 36; y su hija de 9 años. Los tres murieron tras quedar soterrados dentro del inmueble donde dormían, mientras que otros tres familiares lograron sobrevivir.

La emergencia se reportó alrededor de las 11:30 p.m., del sábado 4 de octubre cuando una pendiente contigua a la vivienda cedió debido a las fuertes lluvias que afectaban la zona.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en el lugar se encontraban seis personas; tres fueron rescatadas con vida por los cuerpos de socorro.

El operativo de rescate en el que participaron 35 cruzrojistas, junto con unidades del Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública se extendió hasta la madrugada del domingo 5 de octubre.

“A esa hora me llamaron para que ayudara. Intentamos sacarlos, pero ya estaban totalmente cubiertos. Los tres que sobrevivieron estaban en la sala; los otros no lograron salir porque dormían en el cuarto, que quedó enterrado”, relató Máximo Miranda, familia de las víctimas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras se completa el proceso de identificación oficial.

Según las autoridades, la familia habitaba una casa de madera en una finca agrícola, propiedad de un hombre identificado con el apellido Matamoros, para quien trabajaban.

Vecinos describieron el lugar como una vivienda humilde construida en una zona de alta pendiente y vulnerable a derrumbes.

“Era una casita muy sencilla, sin protección. El terreno estaba muy inestable y no tenía drenaje”, comentó otro vecino.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que los fallecidos serán repatriados a Juigalpa, Nicaragua, su comunidad de origen, donde serán velados y sepultados.

El matrimonio y su hija tenían casi un año de residir en Costa Rica, adonde habían llegado en busca de mejores oportunidades laborales.