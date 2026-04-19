Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Una madrugada trágica se registró este domingo en el sector de Aguas Zarcas, donde dos hombres perdieron la vida tras sufrir un violento accidente de tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas fueron identificadas como dos sujetos de apellido Mora, de 26 y 29 años de edad.

El incidente ocurrió pasadas las 3:50 a.m., cuando los hombres viajaban a bordo de un automóvil.

Presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que se saliera de la vía y colisionara violentamente contra la baranda de la carretera. Debido al fuerte impacto, ambos ocupantes fallecieron en el sitio.

Agentes de la Delegación Regional de San Carlos del OIJ se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.