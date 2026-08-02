Una violenta colisión entre dos vehículos livianos cobró la vida de una mujer y dejó a otra grave la noche de este sábado en la Ruta 1 (Bernardo Soto).

El incidente además activó los protocolos de materiales peligrosos debido al derrame de sustancias químicas corrosivas que estaban dentro del automóvil.

El incidente y las víctimas

El accidente se reportó cerca de las 10:30 p.m. a través del sistema de emergencias 9-1-1. Según los informes preliminares, ambas víctimas viajaban en el mismo automóvil.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años, quien quedó atrapada dentro del vehículo.

Una segunda ocupante fue rescatada en condición urgente y, tras ser estabilizada por el personal de la Cruz Roja, fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Alajuela.

Alerta por materiales peligrosos

La atención del suceso requirió una coordinación estrecha entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense debido al hallazgo de sustancias peligrosas en la escena.

Leonardo Mejías, vocero de la Cruz Roja, detalló que se determinó la presencia de un químico corrosivo, inflamable y tóxico que se habría derramado tras el impacto.

Debido a esta situación, Bomberos asumió las labores de rescate y mitigación del derrame, mientras que la Cruz Roja se enfocó en la atención médica de las pacientes.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales para identificar a la víctima y determinar lo sucedido.

Con información del corresponsal Roger Soto.