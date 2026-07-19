Un paseo a una poza terminó en tragedia este sábado en La Fortuna de San Carlos, donde un extranjero perdió la vida y otras 3 personas requirieron ser rescatadas tras una emergencia acuática en Poza El Salto.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia se presentó en Poza El Salto, ubicada en el distrito de La Fortuna, hasta donde fueron movilizadas unidades especializadas en rescate acuático, así como personal de la Estación de Bomberos de La Fortuna.

De acuerdo con el reporte preliminar, los equipos de emergencia atendieron el rescate de cuatro personas que se encontraban en la poza.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, una de ellas fue declarada fallecida en el sitio. Las autoridades confirmaron que la víctima corresponde a un extranjero, cuya identidad no ha sido revelada.

Los cuerpos de emergencia permanecen en el lugar realizando las labores correspondientes, mientras las autoridades judiciales serán las encargadas de efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.