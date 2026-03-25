Tragedia en Pérez Zeledón: Hombre muere tras caerle un árbol

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre de 55 años falleció la tarde de este miércoles en San Pedro de Pérez Zeledón, luego de ser impactado por la caída de un árbol, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado alrededor de la 1:33 p.m., lo que movilizó a los cuerpos de emergencia hacia la zona.

A su llegada, los cruzrojistas procedieron a atender al paciente; no obstante, confirmaron que ya no presentaba signos vitales en el sitio.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima era un hombre adulto de 55 años, quien sufrió el impacto directo del árbol por razones que aún no han sido esclarecidas.

Se está a la espera de las autoridades correspondientes para el respectivo levantamiento del cuerpo e identificación de la víctima.