Tragedia en la UFC: destacado peleador muere a los 34 años

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) está de luto tras la muerte del destacado peleador brasileño de la categoría de peso mosca, Allan Nascimento, quien falleció a los 34 años luego de sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

La noticia fue confirmada el lunes por UFC Brasil, que informó que el deportista fue encontrado inconsciente durante la mañana. Pese a los esfuerzos del personal médico que acudió al lugar para asistirlo, no fue posible reanimarlo y se confirmó su fallecimiento.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil”, expresó UFC Brasil mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

El luchador desarrolló una destacada carrera como profesional en las MMA, donde disputó 29 combates, con un balance de 22 victorias y siete derrotas.

Su última presentación fue el pasado 20 de junio, cuando cayó por decisión dividida ante Mitch Raposo durante el evento UFC Vegas 119.

La noticia ha generado numerosas muestras de pesar entre aficionados, compañeros y figuras de las artes marciales mixtas, quienes han lamentado la inesperada muerte del peleador brasileño.