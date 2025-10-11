Un ciclista perdió la vida la madrugada de este sábado luego de ser arrollado por un vehículo sobre la Ruta 32, a la altura de la entrada principal a la comunidad de El Molino de Jiménez de Pococí.

El accidente se registró alrededor de las 3:00 a. m., según confirmó la Policía de Tránsito.

Brutal atropello en la Ruta 32. Foto: cortesía corresponsal.

La víctima era un hombre adulto que se desplazaba en una bicicleta tipo montañera, la cual había sido adaptada con un motor y una carreta en la parte trasera.

De acuerdo con el reporte preliminar, el ciclista fue impactado por un automóvil que viajaba en el mismo sentido. El golpe fue de tal magnitud que la carreta quedó a más de 100 metros de distancia, mientras que el cuerpo del ciclista fue lanzado al otro lado de la barrera, en el carril contrario.

Al sitio se desplazó una unidad de la Cruz Roja de Guápiles, cuyos paramédicos declararon fallecido al ciclista en el lugar debido a las severas lesiones que presentaba.

Además, un ocupante del vehículo involucrado fue trasladado en condición delicada pero estable al Hospital de Guápiles.

La Ruta 32 permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y recolectaban evidencias. El cierre provocó presas de más de 4 kilómetros en el sector.

En el sitio quedaron partes de la bicicleta partida en 2, así como frutas y verduras esparcidas sobre la vía, productos que la víctima transportaba en su carreta al momento del accidente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del fatal hecho.