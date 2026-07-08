Tragedia en China: deslizamiento de tierra deja 21 muertos

(AFP, China) El saldo de muertos de un deslizamiento de tierra en la provincia noroccidental china de Gansu subió a 21, informó la prensa estatal.

El alud ocurrió en el condado de Dangchang, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

“Las operaciones de búsqueda y rescate en el sitio del condado de Dangchang han concluido, el deslizamiento resultó en 21 muertes”, indicó Xinhua citando a autoridades locales.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo en el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensas lluvias mientras otras sufren calores intensos.

El deslizamiento del martes ocurrió el mismo día que tormentas y lluvias dejaron 17 muertos en el sur y centro de China.

Asimismo, decenas de miles de personas fueron evacuadas en la región sureña de Guangxi debido al desborde de ríos que provocó inundaciones.