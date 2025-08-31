Un hincha de Colo Colo murió este domingo tras caer desde un techo en el estadio Monumental de Santiago, en el marco del superclásico del fútbol chileno frente a la Universidad de Chile, confirmó la Policía a la AFP.

El incidente empañó uno de los partidos más esperados de la liga chilena entre los dos clubes más populares del país.

Según relató un vocero del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena “se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental” de Santiago.

El hincha, un chileno de 31 años, cayó pocos minutos antes del inicio del partido “en un intento de cambiar de ubicación dentro del estadio”, desde una cornisa situada a aproximadamente tres metros de altura, explicó a la prensa el delegado presidencial de Santiago, Gonzalo Durán.

Herido, fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte, agregó Durán una vez que finalizado el encuentro deportivo.

El encuentro no fue suspendido pese a la muerte del hincha.

Según explicó el delegado Durán, se determinó que “no era aconsejable” la suspensión tras el accidente ya que “podría haber significado una alternación mayor” entre las hinchadas.

En la previa y al finalizar el encuentro, no se registraron incidentes mayores en los alrededores del estadio, aseguró la autoridad local.

Al finalizar el partido, Arturo Vidal, una de las estrellas de Colo Colo, lamentó la muerte del hincha, y señaló que se habían enterado de la noticia únicamente una vez concluido el encuentro.

Por su parte el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, dijo que el partido debió ser suspendido tras la muerte del hincha.