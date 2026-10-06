Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un aparente falso adelantamiento habría desencadenado un mortal accidente de tránsito la tarde del lunes en el sector de Laurel, en Corredores, Puntarenas.

El incidente cobró la vida de una mujer de apellido Vargas, de 32 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por otra mujer.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 5:00 p. m., cuando ambas mujeres se movilizaban en la motocicleta por la zona.

Por razones que ahora investigan las autoridades, aparentemente intentaron realizar un falso adelantamiento y terminaron colisionando contra un automóvil.

Producto del fuerte impacto, Vargas sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio.

Conductora fue hospitalizada

La motocicleta era conducida por una joven de apellido Carranza, de 19 años, quien resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención.

Por su parte, al conductor del automóvil involucrado se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Agentes del OIJ de Ciudad Neily se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en el accidente.

El cuerpo de Vargas fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia.