La tarde de este domingo, 2 menores de edad, de entre 10 y 12 años, perdieron la vida tras un accidente acuático ocurrido en el sector de Tacacorí de San Isidro en Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado a las 5:51 p. m.

A la llegada de las unidades de emergencia (una básica y otra avanzada), ambos menores fueron encontrados en paro cardiorrespiratorio.

Los socorristas les practicaron maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin que fuera posible restablecer sus signos vitales.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las diligencias correspondientes.