Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una un accidente acuático movilizó a los cuerpos de socorro la tarde de este sábado en Playa Esterillos, en el cantón de Parrita, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, a eso de las 2:45 p. m. ingresó una alerta de 3 personas adultas habían sido arrastradas por una ola en ese sector.

Tras aproximadamente una hora de labores, los equipos lograron ubicar y recuperar los cuerpos de dos personas adultas, un hombre y una mujer, quienes fueron declarados fallecidos en el sitio y entregados a las autoridades correspondientes para el debido trámite judicial.

Las autoridades confirmaron que un tercer masculino adulto permanecía desaparecido. Tras horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado al ser aproximadamente las 9:40 p.m. de este sábado. Este se encontraba sin signos vitales

La Cruz Roja reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de precaución en playas, especialmente ante condiciones de mar peligroso, y a acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.