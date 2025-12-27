Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una emergencia por un accidente acuático movilizó a los cuerpos de socorro la tarde de este sábado en Playa Esterillos, en el cantón de Parrita, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, a eso de las 2:45 p. m. ingresó una alerta al sistema de emergencias 9-1-1 informando que 3 personas adultas habían sido arrastradas por una ola en ese sector.

De inmediato, una unidad básica de la Cruz Roja se desplazó al lugar y coordinó acciones de búsqueda junto con una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas.

Tras aproximadamente una hora de labores, los equipos lograron ubicar y recuperar los cuerpos de dos personas adultas, un hombre y una mujer, quienes fueron declarados fallecidos en el sitio y entregados a las autoridades correspondientes para el debido trámite judicial.

Las autoridades confirmaron que un tercer masculino adulto permanece desaparecido, por lo que las labores de búsqueda se mantienen activas en la zona con el objetivo de localizarlo.

La Cruz Roja reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de precaución en playas, especialmente ante condiciones de mar peligroso, y a acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.