Tráfico de especies: Guanacaste Aeropuerto refuerza controles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Guanacaste Aeropuerto se incorporó este martes 22 de setiembre a la campaña nacional #WhatYouCarry, iniciativa que busca generar conciencia entre los viajeros sobre el impacto de la extracción ilegal y el tráfico de vida silvestre en Costa Rica.

La iniciativa surge de un acuerdo de cooperación entre Coriport, concesionario de la terminal, y Humane World for Animals, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente de la red VINCI.

Como parte de la campaña, el aeropuerto difundirá videos educativos en el área de reclamo de equipaje y colocará tres maletas interactivas con contenido digital en los carruseles de equipaje.

El objetivo es que tanto turistas nacionales como extranjeros conozcan las consecuencias ambientales que genera el tráfico de especies y adopten prácticas de turismo responsable.

La terminal representa un punto estratégico para ampliar el alcance de este mensaje, debido al flujo de viajeros que recibe. Durante el primer semestre de 2026, Guanacaste Aeropuerto registró un aumento del 11% en la llegada de pasajeros respecto al mismo periodo de 2025.

Miles de especímenes vinculados con delitos

El tráfico de vida silvestre continúa siendo un desafío para el país.

Según datos incluidos en el comunicado, entre 2024 y 2025 la Sección de Biología Forense del Departamento de Ciencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emitió 53 dictámenes relacionados con delitos contra la vida silvestre.

Durante ese periodo fueron analizados 4.366 especímenes vinculados con estos casos.

Entre los ejemplares se encontraban reptiles como boas, además de anfibios, insectos, moluscos, corales, orquídeas y huevos de psitácidos, así como garras y huesos felinos.