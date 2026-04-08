Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El incremento en el tráfico ilegal de aves silvestres en Costa Rica está generando no solo un impacto ambiental, sino también emergencias clínicas en centros veterinarios y riesgos directos para la salud pública.

Así lo advirtió el médico veterinario Dr. Santiago Gaona González, docente de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís (ESFA), quien explicó que especies como loras, pericos y lapas están siendo extraídas de su hábitat natural y llegan a consulta en condiciones críticas.

“El tráfico de aves silvestres dejó de ser solo un problema ambiental: hoy estamos atendiendo sus consecuencias como emergencias clínicas y potenciales riesgos para la salud humana”, señaló el especialista.

Agentes encontraron 2 pericos y una lora en la vivienda. Foto: OIJ.

De acuerdo con el Dr. Gaona, muchas de estas aves presentan cuadros severos producto del manejo inadecuado, el estrés extremo y la malnutrición, lo que complica su recuperación.

Uno de los principales riesgos para las personas es la psitacosis, una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Chlamydia psittaci, que puede transmitirse al inhalar partículas contaminadas provenientes de aves infectadas.

Esta enfermedad puede provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y tos seca, e incluso evolucionar hacia cuadros más graves como neumonía.

Foto: cortesía Minae.

El especialista también advirtió que la tenencia de aves silvestres como mascotas continúa siendo una práctica culturalmente normalizada en el país, lo que alimenta la demanda y perpetúa esta actividad ilegal.

“El problema no termina en el decomiso. Es ahí donde inicia una fase crítica desde el punto de vista clínico, con animales que llegan en estados de salud severamente comprometidos”, explicó.

Foto: cortesía Minae

Además del impacto sanitario, la extracción de estas especies tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas. Las aves cumplen funciones esenciales como la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques, por lo que su disminución afecta el equilibrio ambiental.

En Costa Rica, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.º 7317 prohíbe la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre sin autorización, por lo que las autoridades reiteran el llamado a evitar este tipo de prácticas.