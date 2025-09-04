El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del INS se convertirá este sábado 6 de septiembre en un punto de encuentro cultural con música, gastronomía y tradiciones costarricenses y japonesas.

La actividad marca el cierre de la exposición temporal ¡Por la fiesta! Y ofrecerá un día completo de actividades para toda la familia.

Las puertas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con ingreso gratuito para nacionales y residentes, y una promoción 2×1 para extranjeros. A partir de la 1:00 p.m. el museo dará inicio a su programación especial:

1:00 p.m. Estación de juegos tradicionales y venta de comidas con emprendedores locales.

2:30 p.m. Tarde bailable con swing criollo, bolero, salsa y merengue.

4:30 p.m. Cimarrona y mascarada para cerrar con las tradiciones más festivas.

Una ventana a Japón: el Mundo Jōmon

Además de la fiesta, el público podrá visitar la nueva exposición “El Mundo Jōmon”, dedicada a una de las culturas más antiguas de Japón, que se desarrolló entre el 16.000 y el 2.700 a.C.

La muestra incluye cerámicas con diseños de cuerdas, herramientas de piedra y hueso, figurillas rituales llamadas dogū y representaciones de la vida cotidiana.

Museo del Jade. Foto: cortesía INS.

También invita a reflexionar sobre temas universales como el concepto de hogar, la relación con la naturaleza y los orígenes del arte figurativo.

La exposición estará disponible hasta enero de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del museo, ubicado en el centro de San José.