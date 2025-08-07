El alto precio de los medicamentos en Costa Rica tendría como principal causa los problemas regulatorios que enfrentan estos productos al ingresar al país.

Las trabas se relacionan con el proceso de legalización para que tanto los componentes como los fármacos o pastillas puedan comercializarse en el mercado local.

Así lo señala un análisis de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), donde se examinaron los factores principales que provocan que los productos farmacéuticos en Costa Rica sean de los más caros de Latinoamérica.

“Para vender cualquier medicamento en Costa Rica es necesario estar incluido en el registro sanitario del Ministerio de Salud. Los tiempos de demora en este proceso son largos e inciertos, frecuentemente superiores a los máximos anunciados. No existe un proceso simplificado ni expedito para registrar aquellos medicamentos previamente autorizados a otras empresas”, indica el documento.

La tesis fue confirmada por la ministra de Salud, Mary Munive, quien aseguró que se han impulsado varias medidas para agilizar la inscripción de productos.

“Aquí tenemos un problema de estructura. Ni siquiera existía una autoridad regulatoria nacional para tener como base toda esta estrategia, que permita facilitar no solo el registro, sino también la validación de muchos de los procesos”, comentó la jerarca.

¿Qué pasó con las propuestas del Gobierno?

En más de dos ocasiones el Poder Ejecutivo intentó intervenir para reducir el costo de las medicinas.

Durante los primeros meses de gestión, el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto para eliminar el monopolio en la industria farmacéutica, mediante la supresión de la exclusividad que tenían algunas empresas para importar o fabricar medicamentos en el país.

Sin embargo, según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el precio de las medicinas no mostró una variación positiva.

Posteriormente, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) trató de establecer un tope a las ganancias de las farmacéuticas, pero tampoco logró los resultados esperados.

Incluso, en junio de este año, reconoció que, pese a ser una promesa de campaña, no ha podido concretarla.

No obstante, Munive insiste en que aún falta tiempo para valorar si estas medidas funcionaron.

“La estrategia de bajar el precio mediante el decreto del MEIC es algo sobre lo que tenemos que retroalimentarnos a partir de los primeros meses, para consignar los precios, porque hay mucho subregistro de información, y ese subregistro nos impide tener los datos necesarios para tomar decisiones”, subrayó la ministra.

Otra de las iniciativas sobre la mesa fue permitir que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vendiera medicamentos directamente, pero por problemas legales, esta propuesta aún no se encuentra en etapa de desarrollo.