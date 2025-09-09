El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que este miércoles 10 de septiembre realizarán trabajos de mantenimiento en el tanque de La Uruca, parte del sistema La Valencia.

Las autoridades indican que esto provocará la suspensión temporal del servicio de agua potable en varios sectores del sur de San José.

Las labores se efectuarán de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., afectando comunidades de La Uruca, Hospital, Merced, Mata Redonda, Hatillo, San Sebastián, Pavas y León XIII.

“Sabemos que estas interrupciones pueden incomodar, pero son necesarias para seguir mejorando el servicio. Pedimos a las familias que se preparen con anticipación y almacenen únicamente el agua básica para el tiempo de suspensión“, explicó Alejandro Calderón, subgerente del Área Metropolitana.

La institución indicó que trabajos forman parte del mantenimiento preventivo que realiza el AyA para garantizar que el servicio de agua potable sea seguro y estable.