Trabajos en puentes obligan a tránsito controlado en rutas del Caribe

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) aplicarán paso regulado en dos puntos del Caribe como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Las inspecciones estructurales se realizarán en el puente sobre el río Sucio, en la Ruta Nacional 32, del 20 al 24 de octubre, y en el puente sobre el río Chirripó, en la Ruta Nacional 4, del 27 al 31 de octubre.

En ambos casos, las labores se ejecutarán de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Según informó el MOPT-CONAVI, los trabajos requieren el uso de un camión grúa, por lo que será necesario aplicar paso regulado de tránsito durante los días mencionados.

Las autoridades colocarán señalización preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

El MOPT hizo un llamado a las personas que circulen por las zonas de inspección a respetar los límites de velocidad y la señalización temporal, con el fin de evitar incidentes y facilitar el avance de las labores.