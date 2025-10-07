Como parte del avance en la construcción del nuevo puente sobre el río María Aguilar, en la Ruta Nacional 39 (Circunvalación), esta semana se llevará a cabo la instalación de las vigas de concreto en la rampa norte, correspondiente a la Fase 1 del proyecto.

Las labores se realizarán durante la noche del miércoles 8 de octubre, a partir de las 7:00 p.m., y se extenderán hasta las 3:00 a.m. del jueves 9, con el fin de reducir al mínimo el impacto en la circulación vehicular.

Durante esas 8 horas de trabajo, los carriles centrales de Circunvalación, en sentido Zapote-Hatillo, serán utilizados para efectuar las maniobras de izaje y montaje de las vigas.

El carril externo permanecerá cerrado completamente, mientras que el carril interno tendrá cierres temporales de aproximadamente 10 minutos, necesarios para garantizar la seguridad de los conductores y de los trabajadores.

Además, la rampa norte (donde se desarrollan las obras) se mantendrá con cierre total.

Las autoridades hacen un llamado a las personas usuarias para que tomen en cuenta estas regulaciones, planifiquen sus desplazamientos y respeten el límite de velocidad de 30 km/h establecido en la zona de trabajo.

El área contará con dispositivos de iluminación y señalización para orientar a quienes transiten por el sector.