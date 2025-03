Un grupo de comerciantes se queja porque los trabajos en La Lima de Cartago generan una afectación directa a sus negocios, la cual se refleja en sus ventas. Se trata de dos restaurantes de comida, una ferretería y un taller automotor.

El primero de los problemas se produjo el año pasado, cuando la empresa constructora H. Solís levantó la carretera y se complicó el ingreso de los clientes a los locales.

Mencionaron que aunque las autoridades intentaron nivelar con tierra y piedras, representa un peligro a los visitantes, ya que en ocasiones los carros patinan y el material sale disparado, golpeando a clientes y colaboradores.

“Por ahí un automóvil no sale, un camión no entra. Si un conductor va a pasar tiene que hacerlo con demasiada precaución porque la pista no lo permite y cuando hay chance el carro le va a patinar”, explicó Heriberto Hidalgo, del Taller Tecno Llantas y Aros.

Otro aspecto que los aqueja fue el cierre del único punto de salida con que contaban. Las autoridades les indicaron que el camino era de uso peatonal y procedieron a limitar el paso vehicular por medio de una barrera de cemento.

Esta vía era el camino más seguro para los clientes de esos comercios.

“Hay clientes que nos han dicho que no pueden pasar y les da miedo bajar por la rampa”, comentó Ana Hernández, de la Soda Free Way.

Ante esta situación la Ferretería La Lima tiene sus puertas cerradas al público.

En el caso de la venta de comidas la obligaron a bajar el aforo porque en los planos hay una acera prevista que limita con esa propiedad. A solicitud de las autoridades, en noviembre movieron las mesas y redujeron el tamaño del techo que las cubría.

Sin embargo, no han empezado con las obras en la calle y acera paralela a la autopista.

“Aquí se nos mete el agua cuando llueve. Estamos viendo a ver si compramos una carpa para tapar un poco y protegernos”, manifestó.

Además los afectados reclaman porque la compañía constructora les brinda poca información sobre el proyecto y la fecha en que concluirán los trabajos.

“Nadie comenta nada, uno solicita alguna información y no saben qué responder. Los mismos constructores desconocen lo que se va a hacer aquí. El topógrafo viene un día a marcar algo y al día siguiente marca algo diferente”, detalló Hidalgo.

La solución al problema llegaría con la construcción de la calle paralela a la autopista, sin embargo, a los comerciantes les preocupa el tiempo que sus establecimientos serán afectados a causa de este proyecto.

Usuarios de buses también

Aparte de los comercios, otro sector que se ha visto afectado por la falta de planificación de las obras son los usuarios del transporte público. Previo al inicio del proyecto abordaban los autobuses bajo el puente peatonal localizado frente a Pequeño Mundo. Luego los trasladaron a las cercanías del paso elevado y tiempo después frente a la plaza de fútbol.

“Cuando abrieron el paso elevado fui a la parada de la plaza, pero la calle de abajo estaba cerrada y le pregunté a un funcionario de H. Solís para que me guiara. Es muy incierto”, aseguró Gipsy Calderón.

“Una persona discapacitada o adulta mayor no puede bajarse en esta parada y no es culpa del chofer porque no tiene otro lugar para que los pasajeros bajen”, agregó Hidalgo.

Heriberto Hidalgo Taller Tecno Llantas y Aros “Después de que alzaron la calle la facturación ha bajado un 90%. Esas son las pérdidas económicas que he visto en mi negocio”.