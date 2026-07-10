Trabajo Social: Una profesión vinculada a los derechos y la participación de las personas mayores

El 19 de julio se conmemora el Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social, una fecha que invita a reconocer el aporte de una profesión comprometida con la comprensión crítica de la realidad social y la defensa de los derechos humanos.

Desde distintos ámbitos de acción, el Trabajo Social contribuye al análisis de desigualdades y barreras sociales que afectan la vida de las personas y colectivos, impulsando procesos orientados al ejercicio de derechos y al fortalecimiento de la ciudadanía.

En el caso de las personas mayores, la profesión ha acompañado la construcción de respuestas frente a los cambios demográficos que experimenta el país y a los desafíos que estos plantean para las políticas públicas, las comunidades y las instituciones.

Su aporte ha sido relevante para visibilizar las diversas condiciones que atraviesa el envejecimiento poblacional y para promover enfoques que reconozcan a las personas mayores como sujetos de derechos.

Asimismo, el Trabajo Social ha contribuido a comprender que la vejez no constituye una experiencia única ni uniforme. Las condiciones económicas, las trayectorias laborales, las responsabilidades de cuido, los vínculos familiares y el acceso desigual a oportunidades influyen en la forma en que cada persona vive esta etapa de la vida.

Reconocer esta diversidad resulta fundamental para el desarrollo de acciones, programas y servicios más pertinentes.

Esta comprensión ha estado presente en el quehacer de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) a lo largo de su trayectoria. Desde distintos espacios de trabajo, las personas profesionales en Trabajo Social han contribuido al desarrollo de esfuerzos vinculados con la defensa de los derechos humanos, el acceso a oportunidades educativas, el trabajo con grupos y comunidades, así como la orientación y el acompañamiento a personas mayores y sus familias.

Su aporte ha formado parte de los procesos mediante los cuales la organización ha promovido el reconocimiento de las personas mayores como actores sociales con capacidad de participación, aprendizaje, organización y aporte a la vida colectiva.

En el marco de esta conmemoración, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) reconoce a las personas profesionales en Trabajo Social que han sido parte de este recorrido y que continúan aportando a la construcción cotidiana de espacios más inclusivos para las personas mayores. Su labor ha contribuido a fortalecer una visión del envejecimiento y la vejez centrada en los derechos, el respeto a la diversidad de experiencias y al reconocimiento del aporte de las personas mayores a la sociedad en su conjunto.