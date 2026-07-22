Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado suma ¢14 billones

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reveló que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Costa Rica tuvo un aporte superior a los ¢14,3 billones durante el 2022.

Los datos contemplan servicios como la preparación de alimentos en el hogar, la limpieza y el mantenimiento de bienes, la administración del hogar, el cuidado de personas dependientes, traslados de los miembros de la familia, limpieza de vestimenta y los servicios a la comunidad.

“La cuenta extendida del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado permite reconocer y cuantificar el valor económico de estos servicios, los cuales, aunque son esenciales para el bienestar de los hogares y el funcionamiento de la sociedad, no se registran dentro de las cuentas nacionales tradicionales. Además, proporciona información detallada sobre la producción, el uso de bienes y servicios y el valor agregado del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan los miembros del hogar para su propio consumo”, explica la autoridad monetaria en el informe publicado.

El Banco resalta que el trabajo doméstico es la segunda actividad productiva de importancia en la economía nacional con una participación del 16%, solo por detrás de la actividad manufacturera que incluye sectores como semiconductores y dispositivos médicos.

Números desiguales

En 2022, las mujeres representaban el 67,2% del valor económico que se genera por medio de las labores en el hogar, mientras que los hombres aportaron el restante 32,8%.

También, tuvieron una carga laboral con 68 horas semanales promedio, al sumar la jornada ordinaria en los trabajos principales y las labores del hogar.

Para los hombres fue 62,8, es decir, las mujeres dedicaron más de 5 horas por semana por lo que el informe destaca que “la responsabilidad del trabajo doméstico no remunerado recae principalmente en las mujeres”.

El Central actualiza este tipo de datos cada cinco años.