“Trabajamos la parte física”

No hay duda de que Alajuelense se vio muy superior en el clásico. Además de lo deportivo se notó muy bien en lo físico.

Así lo reconoce también el mejor del juego. Kenyel Michel, quien marcó un doblete.

Sobre las jugadas de gol y poder medirse a Kendall Waston argumenta “trabajamos mucho la parte física y estoy agradecido con todos mis compañeros, pues sin ellos no hubiéramos sacado el juego”, indica.

Agradece a Dios por darle talento y la oportunidad de anotar. “Salgo contento, pero hay que pensar en el partido que viene. El profe nos ha puesto a hacer definición. En el primer gol me dijo que atacara por dentro y pude anotar”.

Cuenta que ahora deben pensar en Olimpia y seguir sumando en la Copa Centroamericana.