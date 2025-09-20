Una fuerte explosión por fuga de gas generó alarma en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago, donde dos trabajadores salvaron su vida de manera milagrosa tras quedar a escasos metros del estallido.

Según relató Adrián Alfaro Valverde, uno de los afectados, el incidente ocurrió mientras preparaban chicharrones en un local. “Estuve a menos de metro y medio cuando explotó el gas. Sentí un calor fuerte y solo grité a mi compañero que saliéramos. Fue un milagro que estemos vivos”, expresó.

El estallido provocó llamas dentro del establecimiento y obligó a los presentes a evacuar rápidamente hacia la carretera. Pese a lo aparatoso del hecho, no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas mortales.

El hecho provocó un gran incendio en un supermercado del mismo sector. Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el fuego consumió una estructura de más de 1.250 metros cuadrados, generando alto riesgo en la zona.

Bomberos señaló que el reto principal fue el agua debido a que esa era una zona conocida por tener un bajo caudal de agua en los hidrantes.

“Hoy no fue la excepción. Para un incendio de esta magnitud se requerían casi 5.000 galones por minuto bombeados desde las unidades y en los hidrantes no logramos registrar más de 40 galones por minuto”, señaló la institución.

Ante esa limitación, fue necesario movilizar unidades de distintas zonas para contener las llamas y evitar que el incendio se propagara a estructuras cercanas.