Trabajadores independientes con deudas en la CCSS tienen fecha límite para pedir condonación

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las personas trabajadoras independientes que mantienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen hasta el 11 de noviembre para solicitar la condonación de ciertos cobros y acogerse a este beneficio.

La asociación Borrón y Cuenta Nueva hizo un llamado a quienes se encuentran en condición de morosidad para que consulten su situación ante la institución y realicen los trámites correspondientes antes de que venza el plazo legal.

“Este es el momento de actuar. No podemos dejar pasar una oportunidad que costó años de lucha y gestión”, manifestó Joseph Thompson, representante de la organización.

El vocero instó a las personas trabajadoras independientes con obligaciones pendientes a aprovechar los días restantes para verificar si cumplen los requisitos y formalizar la solicitud. Una vez vencido el plazo, no podrán presentarse nuevas solicitudes bajo este mecanismo, según las condiciones del régimen vigente.

¿Qué deudas se pueden condonar?

La medida se fundamenta en la Ley N.° 10.232, de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, así como en sus reformas, incluidas las leyes N.° 10.432 y N.° 10.604.

La normativa permite solicitar la condonación de multas, intereses y recargos asociados a las obligaciones con la CCSS. Además, contempla determinadas facturas por servicios médicos, conforme a los requisitos establecidos.

La incorporación de estos cobros se realizó mediante la Ley N.° 10.604, que amplió los conceptos que pueden acogerse al beneficio.

En el caso de los servicios médicos, se trata de facturas por prestaciones del Seguro de Salud brindadas a personas aseguradas cuando existe morosidad en el pago de las cuotas. Su aplicación depende de las condiciones previstas en la normativa.

No todas las deudas aplican

Aunque la medida representa una posibilidad para quienes mantienen obligaciones pendientes, la condonación no implica que se elimine automáticamente la totalidad de la deuda.

La aplicación depende de la naturaleza de los cobros, los períodos adeudados y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

Entre los conceptos excluidos figuran determinadas facturas por servicios brindados a personas que no estaban aseguradas, prestaciones en dinero, gastos administrativos, costas procesales y honorarios.

Asimismo, las deudas deben cumplir con las condiciones de antigüedad que establece la normativa para acceder al beneficio.

Las personas interesadas deben gestionar la condonación ante la CCSS y cumplir con las condiciones correspondientes. Según cada caso, deberán pagar las cuotas respectivas o formalizar un convenio de pago.

Borrón y Cuenta Nueva recomendó no esperar hasta el último momento para consultar la situación particular y determinar si las obligaciones pendientes pueden acogerse a este mecanismo.

Periodista: Luis Diego Mora