Dos trabajadores que se dirigían hacia una finca cercana a la Universidad EARTH, en Guácimo de Limón, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que, en apariencia, habría sido asesinado por heridas de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron este viernes, alrededor de las 6:00 a.m. en una finca privada, ubicada unos 400 metros al sur del puente sobre el río Jiménez, en la comunidad de La Lucha.

De acuerdo con los reportes preliminares, los trabajadores tenían permiso para cruzar la propiedad y, al parecer, fueron quienes divisaron el cuerpo tirado en medio del trayecto.

Hallazgo de cuerpo en Limón. Foto: cortesía corresponsal.

Al sitio acudió una unidad de la Cruz Roja de Guácimo, cuyos paramédicos declararon fallecido al hombre, que en apariencia sería una persona mayor, de entre 50 a 60 años de edad.

Según las autoridades, la víctima presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Aunque no descartan que el cuerpo haya sido trasladado al sitio, por la vestimenta y el equipo de trabajo que portaba, todo apunta a que el hombre habría sido sorprendido en el mismo lugar mientras se dirigía a sus labores.

Los agentes judiciales mantienen la investigación abierta, con el objetivo de confirmar la identidad de la víctima y esclarecer el hecho.