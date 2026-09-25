Trabajadores encuentran cuerpo de hombre asesinado a balazos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Dos trabajadores encontraron la madrugada de este viernes, el cuerpo de un hombre de apellido López de 34 años, que habría sido asesinado a balazos en una zona agrícola de El Humo de Roxana, en Pococí, Limón.

El hallazgo ocurrió específicamente en una calle que comunica San Antonio del Humo con Jiménez, en el sector conocido como El Melinal, una zona donde no hay viviendas cercanas.

“Según la información preliminar, dos transeúntes que pasaban por el lugar observaron que había algo a la orilla de la vía y al acercarse se percataron de que se trataba de una persona que presentaba varios impactos por proyectil de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades. El hombre se encontraba sin signos vitales y presentaba varios impactos en el pecho y la cabeza“, explicó el OIJ.

Homicidio Pococí.

En el lugar, familiares reconocieron a la víctima, a quien identificaron con el alias de “Chamaco”. Según manifestaron, el hombre había salido de prisión hace aproximadamente un año y tenía antecedentes judiciales.

Uno de los familiares afirmó que habría estado relacionado con delitos como robos, asaltos y sicariato, y señaló que incluso estuvo privado de libertad por un millonario asalto a un camión remesero, ocurrido en Río Costa Rica.

Homicidio Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Los allegados también aseguraron que el hombre era vinculado con otros hechos violentos ocurridos en Roxana y Guácimo. Estas versiones deberán ser corroboradas por las autoridades judiciales.

La escena quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el homicidio, establecer el móvil y dar con los responsables.

Con información del corresponsal de la zona.