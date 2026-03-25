Trabajadores de la CCSS a paro por reclamos salariales

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían sufrir algunos inconvenientes hoy, debido a una huelga convocada por representantes de la institución pertenecientes a la unión sindical.

El movimiento está convocado para las 9 de la mañana y aunque la concentración será a las afueras de las oficinas centrales en la Avenida Segunda, esperan que se sumen funcionarios de todo el país.

Dicha medida está justificada en el deseo de tener mejores condiciones laborales, ya que según explicaron, se han hecho reuniones, pero sin respuesta para un aumento salarial que responda a las necesidades de los trabajadores de la Caja.

“Llevamos dos años y medio de dialogo y todavía no nos dan respuesta, definitivamente no nos dejaron opción”, aseguró Martha Rodríguez, exrepresentante del sector patronal en la junta directiva de la institución.

Aunque buscarán la menor afectación en los servicios esenciales, advierten que el asegurado pueda verse en problemas en otras áreas como nutrición o consulta externa.

Ante esta amenaza, las autoridades de la Caja anunciaron que mantendrán activo un plan de contingencia que permita realizar las citas con normalidad a pesar del movimiento.

“Nuestra responsabilidad como institución es velar por la seguridad social del país y seguiremos trabajando para garantizar su cumplimiento.

Por esta razón, hacemos un llamado a todas las personas usuarias para que se presenten a sus citas, procedimientos o cirugías programadas”, detalló Karla Solano, directora de Red de Servicios de Salud de la CCSS.

Además, recordaron que en caso de alguna cancelación, los establecimientos de salud realizarán las acciones necesarias para “la pronta reprogramación” de las citas.