Trabajador recibe descarga eléctrica desde tercer piso en Heredia

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un trabajador adulto sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en un tercer piso en el sector de Santiago de San Rafael de Heredia.

La emergencia es atendida por la Cruz Roja Costarricense, que movilizó diferentes recursos debido a la complejidad de la situación.

Al lugar fueron desplazadas unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico, cuyos equipos trabajan en la atención del paciente y el manejo de la escena.

Por el momento, la institución de socorro no ha detallado la condición en la que se encuentra el trabajador ni las circunstancias que provocaron la descarga eléctrica.

La emergencia permanece en desarrollo y se está a la espera de información sobre el estado del paciente y su eventual traslado a un centro médico.