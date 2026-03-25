Un hombre adulto se encuentra siendo atendido la mañana de este miércoles tras un incidente laboral ocurrido en el sector de Tres Marías, en San Rafael de San Ramón, Alajuela.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se reportó a las 6:50 a.m., cuando el trabajador realizaba labores en tierra y fue cubierto por material, quedando atrapado por una de sus extremidades inferiores.

A la llegada de los equipos de rescate y soporte básico, se logró liberar al paciente.

Sin embargo, el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que fue necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio.

El caso se mantiene en desarrollo y se está a la espera de información actualizada sobre la condición del afectado.