Trabajador muere tras recibir descarga eléctrica en Alajuela

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica en San Rafael de Poás de Alajuela la tarde de este jueves.

Según reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la víctima se encontraba realizando un cambio en el nivel de mantenimiento de una pecera, cuando sufrió la descarga electrica.

En el sitio se apersonaron tanto la Cruz Roja como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.