¿Trabaja de día y quiere estudiar de noche? Actividad permitirá explorar carreras técnicas

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Las personas que trabajan durante el día y buscan una opción para continuar sus estudios durante la noche tendrán una oportunidad para conocer diferentes carreras técnicas en Cartago.

La actividad será gratuita y se realizará el viernes 25 y sábado 26 de setiembre en las instalaciones del COVAO, en San Nicolás de Cartago. El viernes la jornada será de 5:30 p. m. a 9:00 p. m., mientras que el sábado se extenderá de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Actividad gratuita ayudará a conocer carreras técnicas nocturnas. Foto: cortesía.

Durante la actividad, jóvenes y adultos podrán conocer las diferentes especialidades, sus requisitos de ingreso, opciones de financiamiento y posibilidades laborales. También podrán recorrer aulas y laboratorios, conversar con docentes y recibir orientación sobre el proceso de matrícula.

Actividad gratuita ayudará a conocer carreras técnicas nocturnas. Foto: cortesía.

La oferta incluye carreras como Ciberseguridad, Desarrollo Web, Electrónica Industrial, Mecánica de Precisión, Electromecánica, Mecánica Automotriz, Diseño Publicitario, Diseño Arquitectónico, Contabilidad y Finanzas, Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Accounting y Bilingual Secretary.

Una de las novedades para este año es Ciberseguridad, una especialidad enfocada en la protección de redes, sistemas y datos, además del análisis de vulnerabilidades y la atención de incidentes de seguridad.

Actividad gratuita ayudará a conocer carreras técnicas nocturnas. Foto: cortesía.

Las carreras tienen una duración de tres años e incluyen 320 horas de práctica profesional supervisada. La formación también contempla pasantías, bolsa de empleo para estudiantes y egresados, fortalecimiento del inglés, cursos y certificaciones, así como el uso de plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial y laboratorios especializados.

Actividad gratuita ayudará a conocer carreras técnicas nocturnas. Foto: cortesía.

La institución cuenta además con servicios de psicología, médico de empresa, becas estudiantiles, comedor y soda, como parte de las opciones de apoyo para quienes deben combinar sus estudios con el trabajo y otras responsabilidades.

El proceso de prematrícula para admisión estará habilitado hasta el 23 de octubre, mientras que las estrategias de selección se realizarán del 9 al 13 de noviembre. Estas pueden incluir entrevistas, pruebas de aptitud, ejecución o pruebas escritas, dependiendo de la carrera.

Actividad gratuita ayudará a conocer carreras técnicas nocturnas. Foto: cortesía.

En 2026, el COVAO Nocturno cumple 55 años de trayectoria. Según datos de la institución, desde la autorización de su sección nocturna, en 1971, más de 4.000 estudiantes se han graduado.

Las personas interesadas pueden consultar más detalles en nocturno.covao.ed.cr, escribir al correo [email protected] o llamar al 2537-0505.