“La lesión me llevó a reflexionar. No todo es fútbol, en cualquier momento se termina y la carrera de futbolista es corta, entonces son cosas que me motivan a hacer más”, aseguró Jefferson Brenes.

El mediocampista del Monstruo hace cuatro meses que no juega por una lesión de meniscos en la rodilla derecha, pero desde hace tres dio su primer paso en una nueva etapa que siempre quiso experimentar: ser ganadero.

El popular Toto, como es conocido, confesó que de niño siempre mostró un gusto por los animales, pero que fue hasta ahora que se decidió a ver más a futuro y empezar este nuevo proyecto junto con viejos amigos.

“La plata no hace nada guardada, hay que invertirla para ver cosas y me veo algún día siendo un empresario. Siempre andaba en los potreros lazando toros, pero por la cultura de uno y el pueblo es algo que traía y no lo había sacado”, añadió.

Para el oriundo de Siquirres, lo que tiene todavía no es una ganadería, sino una pequeña granja y, aunque no recuerda el número exacto de animales, afirma que van desde gallinas hasta caballos.

“Cuando no estoy entrenando voy y les doy una vuelta, hago algunas cosas en las cuadras donde los tengo, arreglando algo para tener mi mente distraída mientras vuelvo al fútbol. Estoy de a poco comprando, yendo a las subastas, Guápiles y San Carlos. Me estoy rodeando con gente ganadera también y carnicerías”, aseguró.

Algunas de las labores que hace el volante morado en su finca van desde ayudar a sus amigos con el cuido personal del ganado hasta inyectar.

“A uno le dan miedo esas cosas, pero como ellos ya tienen años en este recorrido son más de sangre fría”, manifestó.

Cerca de volver

El futbolista está en su última etapa de recuperación para regresar a los terrenos de juego y comentó que estaría listo para recibir el alta médica en abril.

“La lesión va sumamente bien, me siento a un 90% o 95%. Llegué en el momento del entrenamiento, a veces andaba haciendo series, pateaba la bola y me regañaban los fisios porque no podía hacerlo”, reconoció.

Brenes se lesionó en diciembre de los meniscos, perdiéndose la final del Apertura 2024. En aquel momento necesitó ser operado.