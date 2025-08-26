El Tribunal Penal de Bribrí sentenció a 35 años de prisión a 2 hombres de apellidos Gutiérrez Contreras y Rojas Ponce, encontrados culpables del homicidio calificado de Viviana Delgado Ortiz.

Los atacantes sospecharon, de manera equivocada, que Delgado colaboraba con la policía en temas relacionados con narcotráfico.

La pena fue dictada y ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza.

Sobre el asesinato

El caso se remonta al 23 de marzo de 2023, cuando la Fuerza Pública recibió una alerta que reportaba el hallazgo de una mujer sin vida en barrio La Unión, Talamanca.

Posteriormente, la autopsia reveló que la víctima presentaba un fuerte golpe en el rostro con fractura de nariz, una quebradura en el cráneo y heridas con arma blanca en el abdomen.

La investigación dirigida por la Fiscalía determinó que los sentenciados atacaron a Delgado al sospechar, de manera equivocada, que ella colaboraba con la policía en temas relacionados con narcotráfico.

Según la prueba presentada en juicio, los hombres la agredieron brutalmente y finalmente la asfixiaron al tomarla por el cuello.

El caso se tramitó bajo el expediente 23-000300-0829-PE y quedó firme la calificación de homicidio calificado por el cual ambos fueron condenados.