Tras su anterior paso por el Santos de Guápiles, Walter “Paté” Centeno tiene nueva casa, esta vez en el norte del país.

La AD San Carlos anunció que Centeno será el nuevo timonel que los guíe a partir de ahora, tras la destitución de Geiner Segura luego de la derrota ante Pérez Zeledón en casa.

“Su incorporación se da con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro proyecto deportivo y encarar de la mejor manera el Torneo de Apertura 2025 y los retos venideros”, informaron los Toros en un comunicado.

Junto a él estará Sandro Alfaro como asistente técnico, con quien ha trabajado en distintos proyectos. Además, Sandro fue asistente de Luis Marín en el único campeonato obtenido por San Carlos, en 2019.

Será la octava aventura de “Paté” como entrenador profesional, tras su paso por Puntarenas FC, Grecia, Saprissa, Guadalupe FC, Fútbol Consultants, Club Sport Herediano y Santos de Guápiles.