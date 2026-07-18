Toros del Norte quedan fuera de la Primera División

La Asociación Deportiva San Carlos enfrenta un nuevo golpe administrativo. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que el Comité de Licencias suspendió la licencia del club norteño para la temporada 2026-2027.

La decisión se tomó luego de revisar la situación de los nueve equipos inscritos en la UNAFUT, donde se determinó que los sancarleños mantienen deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, el club no logró demostrar que se encontraba dentro de alguno de los supuestos de excepción contemplados en el Reglamento de Licencias.

Ante este panorama, la FCRF confirmó que la licencia permanecerá suspendida hasta que la institución cancele las obligaciones pendientes y cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La resolución llega el mismo día en que se determinó el ascenso automático de Escorpiones de Belén, luego de que Guadalupe FC fuera sancionado por una situación similar relacionada con la CCSS.

Es una verdadera pena para el fútbol tico pues recientemente había quedado fuera la escuadra del Municipal Liberia por pérdida de licencia.

El Comité de Licencias es muy estricto y revisa desde temas administrativos hasta las condiciones en las que se encuentran los diversos estadios, con el objetivo de que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo.

El torneo está para empezar el próximo lunes en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tibás, donde el Deportivo Saprissa se medirá al Municipal de Pérez Zeledón. Unafut todavía no anuncia las fechas y las horas de los demás cotejos.