Luego de una reunión de presidentes de clubes de la primera división, celebrada la tarde de este miércoles, se determinó que no se van a jugar las jornadas 12 y 17 del Torneo Apertura en las fechas que estaban programadas. La primera de ellas se jugará ahora el 15 de octubre y la segunda el 19 de noviembre. El juego que debían Alajuelense y Cartaginés por estar participando en Copa Centroamericana queda igual para el 11 de octubre pero sin seleccionados.

El primer cambio se dio a solicitud del seleccionador Miguel Herrera, quien debe preparar los juegos del 9 y 13 de octubre, ante Honduras, en San Pedro Sula y frente a Nicaragua en La Sabana. Ante esto ya puede hacer un microciclo de trabajo. Abrir la otra fecha fue un adelanto de los jerarcas por si el “Piojo” desea otro microciclo no tengan que volver a reunirse.

Ana Muñoz, Directora de Competición de la Unafut, reveló que “revisamos los diferentes escenarios y los presidentes siempre buscan el beneficio de la selección y apoyar. Se hizo la modificación en el calendario y se modifica el calendario del Torneo de Copa. Se deben hacer movimientos. Desde Unafut pensamos en que debemos generar espacios”.