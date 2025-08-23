FundaVida anunció el Torneo STEAM LUVÁ 2025, una competencia educativa que busca inspirar a estudiantes de primaria y secundaria a desarrollar su creatividad, pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas a través de desafíos prácticos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM).

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

El evento se llevará a cabo el 4 de octubre en las instalaciones del IICA en Coronado, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto a través de www.torneo.luvacr.com, donde los participantes también podrán consultar reglamentos y detalles de cada categoría.

Sobre la competencia

El torneo ofrece a los jóvenes una plataforma para descubrir su potencial y fortalecer habilidades esenciales, como programación, robótica, divulgación científica, trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Además, algunas categorías cuentan con acreditación internacional, lo que permitirá a los ganadores representar a Costa Rica en competencias de alto nivel en Rumanía, México y Ecuador.

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

Las categorías del torneo se dividen según el nivel académico:

Tecnogame: Programación de videojuegos (I ciclo de primaria).

Programación de videojuegos (I ciclo de primaria). Infomatrix Divulgación Científica: Presentación de un proyecto científico mediante un videojuego (II ciclo de primaria).

Presentación de un proyecto científico mediante un videojuego (II ciclo de primaria). Robótica: Reto con robot AIKIRO (primaria).

Reto con robot AIKIRO (primaria). Electrotec: Reto con robot DIYGO (secundaria).

Reto con robot DIYGO (secundaria). Robomatrix: Laberinto con robot autónomo (secundaria).

Los ganadores recibirán medallas, trofeos, certificados y premios en componentes tecnológicos para continuar desarrollando sus proyectos innovadores.

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

Las categorías Tecnogame, Infomatrix Divulgación Científica y Robomatrix otorgarán acreditación internacional, abriendo puertas para competir y aprender en escenarios globales.

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

“El Torneo STEAM LUVÁ no solo premia el talento, sino que abre oportunidades para que nuestros estudiantes imaginen, creen y transformen ideas en soluciones reales, conectando el aprendizaje con el mundo y su futuro profesional“, señaló Chris Dearnley, fundador de FundaVida.

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

El año pasado, la actividad reunió a más de 150 niños, niñas y jóvenes, consolidándose como una plataforma clave para fomentar la creatividad y la educación tecnológica en Costa Rica.

“Somos pioneros en diseñar un evento que combine la divulgación científica mediante videojuegos, además de crear una competencia donde los estudiantes solucionan retos el mismo día, poniendo a prueba el trabajo en equipo y las habilidades STEAM. Este año, Infomatrix permitirá que los estudiantes representen a Costa Rica en Rumanía, México y Ecuador“, comentó Jeffry Luque, fundador de Luvá.

Torneo STEAM LUVÁ. Foto: cortesía.

Las personas interesadas pueden adquirir más información por medio del número 8719-0204 o al correo info@luvacr.com.