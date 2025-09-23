La UNAFUT confirmó que recibió una solicitud de la FCRF para suspender la jornada 12 de la Liga Promérica, con miras a la próxima fecha FIFA de octubre.

La organización indicó que actualmente se valoran todos los escenarios posibles, con el objetivo de brindar apoyo a la Selección Nacional en su camino hacia la Copa del Mundo.

Además, reiteró su disposición de colaborar con la Tricolor y adelantó que la respuesta oficial será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Fuentes afirman a Grupo Extra que el campeonato se detendrá a partir del próximo lunes. Además, jugadores como Warren Madrigal y Fernan Faerron estarían en este microciclo.